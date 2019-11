December is cadeautjesmaand in Ham

Ham - De eindejaarsperiode komt eraan en wie op zoek is naar een origineel geschenk vindt in Ham zeker het ideale eindejaarscadeau.

Zo is er de HamBON, een geschenkbon die de gelukkige ontvanger kan inwisselen bij 26 deelnemende handelszaken in Ham. Gezellig gaan tafelen, een uniek juweel uitzoeken, een nieuwe outfit kiezen, je tuin opfleuren en zoveel meer. Het kan allemaal. HamBON’s zijn te koop in het VrijeTijdsPunt (bibliotheek). Er zijn bonnen van 5, 10 en 20 euro. Check het aanbod op www.ham.be/hambon.

Streekbier

Speciaal voor de feestdagen is er het Vicus geschenkpakket. Dit pakket kost 12 euro en bevat 5 flesjes Vicus en een Vicus glas. Alles is mooi gepresenteerd in een Vicus draagtasje. Een pakket met 6 flesjes Vicus (zonder glas) kost 10 euro.

Of wat dacht je van een biertje van Family Man Brewing Company? Voor 15 euro koop je een geschenkpakket met twee flesjes Super Saison (goudblond bier van hoge gisting), twee flesjes Louis Pale Ale (licht amber bier van hoge gisting) en een bijhorend glas. Alle pakketjes zijn te koop bij het VrijeTijdsPunt.

(B)uurtje Cultuur

Doe eens een cultuurvoorstelling cadeau. Je kan voordelig tickets aankopen om familie of vrienden of jezelf te laten genieten van een voorstelling in een naburig CC. In januari kan je naar Jukebox 2020, De Roovers of Alex Agnew. Bekijk het volledige programma op www.ham.be/tickets.

Een perfect cadeau voor fervente wandelaars en levensgenieters is dan weer de Happen & Trappen geschenkbon. Via deze geschenkbon ontdek je de Hamse natuur en horeca al wandelend. Deze bonnen zijn eveneens te koop bij het VrijeTijdsPunt. Meer info op www.ham.be/happenenstappen.