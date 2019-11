Infomarkt werken hoogspanningsleiding Elia

Ham - Op 26 november 2019 organiseert Elia een infomarkt over toekomstige werken aan de hoogspanningslijn Massenhoven-Van Eyck. Van 18 uur tot 20 uur is iedereen welkom in parochiezaal Stotert, Stotert 75, in Olmen.

Elia plant vanaf 2021 versterkingswerken aan de bestaande 380kV-hoogspanningslijn tussen hoogspanningsstations Massenhoven (Zandhoven) en Van Eyck (Kinrooi). Dit is nodig om de toename van elektriciteitsstromen beter te organiseren en meer elektriciteit uit te wisselen met Nederland. De hoogspanningslijn Massenhoven-Van Eyck is 92 km lang en overspant 15 gemeenten in de provincie Antwerpen en Limburg. Ook de gemeente Ham.

Tijdens de infomarkt geeft Elia meer uitleg over het doel, de timing, de werkzaamheden en de mogelijke hinder van het project. De projectverantwoordelijken zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Op de website www.elia.be/projecten vind je meer informatie over het project Massenhoven-Van Eyck en de organisatie van de infomarkten. De betrokken bewoners worden sowieso uitgenodigd via een bewonersbrief.