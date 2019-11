'De wereld in verandering' gaat in gesprek in de Zille

Ham - Vorige week kwam in de Zille de leesgroep ‘De wereld in verandering’ samen om te praten over heel wat uiteenlopende thema’s. “Deze gespreksavond wordt georganiseerd door de gemeente Ham, de stad Beringen en VormingPlus”, zo vertelt schepen Stefanie Engelen.

“We komen samen tijdens drie momenten die telkens worden begeleid voor Vormingplus. Een aantal vrijwillige inwoners hebben teksten aangeleverd, die worden besproken tijdens deze sessies. We zoeken naar antwoorden op vragen zoals: In welke gemeenschap willen we leven? Hoe gaan we om met diversiteit? Wat verbindt ons en welke bekommernissen leven er? We praten over thema’s die er voor ons toe doen.” Op 4 december komt de volgende leesgroep samen in de bibliotheek van Beringen.