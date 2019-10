Waar naartoe met je bladafval?

Ham - De herfst is in het land dus de bomen zorgen voor heel wat bladafval. Je kan ze kwijt in één van onze 60 bladkorven die volgens een aantal objectieve criteria werden geplaatst. Bovendien kan je met je bladafval gratis terecht in het recyclagepark.

Het systeem van bladkorven helpt het gemeentebestuur om bladeren van laanbomen langs gemeentelijke wegen eenvoudig te verzamelen en te verwijderen. Bewoners verzamelen de bladeren in de korf, de groendienst maakt de korven regelmatig leeg.

De beschikbare bladkorven worden op een objectieve manier verdeeld.

De bladkorven worden midden oktober geplaatst op de vooraf vastgelegde locaties (zie bijlage). Ze worden verwijderd in de loop van december.

De groendienst selecteerde locaties met grote laanbomen en veel bladafval. Straten met kleinere of half grote laanbomen of een plaats met één geïsoleerde boom komen niet meer in aanmerking. Ook langs gewestwegen plaatsen we geen bladkorven. De lijst met geselecteerde straten kan je hieronder downloaden.

Bladkorven zijn enkel bedoeld voor bladafval op het openbaar domein.

Wanneer er ander groenafval in een bladkorf wordt gedeponeerd dan bladeren, dan wordt deze bladkorf meteen verwijderd. Een bladkorf die niet wordt gebruikt, wordt in de loop van de herfst verwijderd.

Heb je opmerkingen over dit systeem of heb je een suggestie voor het plaatsen van een bijkomende bladkorf? Geef dit zeker door via technisch.centrum@ham.be zodat ze worden besproken bij de opmaak van het bladkorvenplan 2020.

Ook dit najaar kan je zuiver bladafval gratis afleveren bij het recyclagepark.

Dit kan van 1 november 2019 tot 31 januari 2020. Let erop dat het om zuiver bladafval gaat, anders wordt dit aangerekend op je quotum. Wist je trouwens dat je bladafval ook kunt composteren of kunt gebruiken als bodemverbeteraar.