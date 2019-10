Zitdagen opvoedingswinkel

Ham - De opvoedingswinkel West-Limburg richt opnieuw een maandelijkse zitdag in in Ham. De spreekuren vinden plaats in beide deelgemeenten. Bovendien is er zowel ’s morgens als ’s avonds een spreekuur voorzien.

De opvoedingswinkel is er voor iedereen met vragen rond opvoeden van kinderen tussen 0 en 18 jaar. Ouders, plusouders, grootouders, … maar ook onthaalouders, leerkrachten, jeugdleiders, zijn van harte welkom.

Avondzitdag: Bibliotheek Ham, Dorpsstraat 17

Dinsdag 8 oktober van 17.00 tot 19.00 uur.

Morgenzitdag: Basisschool De Zevensprong, Schoolstraat 7

Woensdag 23 oktober van 09.00 tot 11.30 uur.

Een consultatie is gratis, vrijblijvend en anoniem.

Info: www.opvoedingswinkelwestlimburg.be - info@opvoedingswinkelwestlimburg.be - 0490 44 16 10