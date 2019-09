Neos Ham verwelkomt 150ste lid

Ham - Neos Ham heeft in zaal Sint-Jan in Genebos haar jaarprogramma voorgesteld aan haar leden. “Tevens mochten we ons 150ste lid, Lea Clonen, verwelkomen”, zo vertelt George Michiels Van Neos Ham. De jaarvoorstelling is bijgewoond door 104 leden.

In 12 oktober trekt Neos Ham naar de musical 40-45. Op 14 oktober volgt dan een degustatie van Languedoc wijnen. De ABBA story wordt bezocht op 2 november. Op 29 november gaat de vereniging naar de Roy Orbison Story. Meer info over de verdere activiteiten kan je bekomen bij de bestuursleden van Neos Ham.