Be-Alert wordt getest

Ham - Be-Alert is een tool waarmee de overheid je kan verwittigen ingeval van een noodsituatie. Op 3 oktober organiseert het crisiscentrum een grootschalige alarmeringstest. Ook Ham doet mee. Inwoners die ingeschreven zijn op Be-Alert zullen die dag via sms een testbericht ontvangen.

“Door Be-Alert te testen, kan onze gemeente de procedures inoefenen. Bovendien willen we hiermee onze inwoners bewust maken van het feit dat het belangrijk is om meteen op de hoogte te zijn bij een noodsituatie. Deze test is tevens de ideale gelegenheid voor inwoners die nog niet zijn ingeschreven om dit te doen” zegt Philip Bouchet, communicatieambtenaar van het gemeentebestuur.

Nog niet geregistreerd? Het kan heel eenvoudig via www.be-alert.be.

Ham telt intussen 1359 registraties op Be-Alert. Ben jij daar één van? Perfect! Maar zijn jouw gegevens nog up-to-date? En wist je dat je ook vaste lijnen en tot 5 adressen kan invoeren? Denk aan je huis, werkplaats, kwetsbare familieleden, de school van je kinderen, …

Het is belangrijk dat je jouw profiel op Be-Alert goed onderhoudt. Je kan jouw persoonlijke gegevens op elk moment aanvullen, wijzigen of zelfs verwijderen. Surf naar www.be-alert.be en vul er je profiel verder aan.