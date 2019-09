Infoavond branddetectie

Ham - Op donderdag 3 oktober om 19.00 uur kan je in de kleine zaal van De Zille terecht voor een infoavond over branddetectie. Veiligheidsexperten en de mensen van brandweerzone Noord Limburg geven je heel wat nuttige tips over hoe en waar je best rookmelders moet plaatsen en het gebruik van de app 112.

De infoavond is gratis. Bovendien voorzien we voor elke aanwezige een gratis rookmelder inclusief gratis plaatsing. Om praktische redenen vragen we om vooraf in te schrijven bij: Security Expert – Convens-Willems – 014 30 38 70 - info@convens-willems.be.