Muziek en kunst op eerste pastoriefeesten

Ham - Het was gezellig druk op de eerste pastoriefeesten aan de oude pastorie in Oostham. De kunst- en ambachtenmarkt die stond opgesteld in de tuin van de pastorie lokte heel wat nieuwsgierigen.

“We hebben gezorgd voor een gezellig decor en gevarieerd aanbod”, vertelt organisator Bart Willems. “Zo werden de mensen in de voortuin opgewacht door woordkunstenaar en dichter Geert De Kockere. In de pastorie zelf stonden kunstenaars opgesteld die een link hebben met Ham. Er was zelfs een Schotse schilder bij die pendelt tussen Glasgow, Londen en Ham. Verder waren er optredens van allerlei koren en was er een Bumperball tornooi. Kortom, een gevarieerd programma met voor elk wat wils. We mogen dan ook zeker terugblikken op een geslaagde eerste editie.”