Ham - De Hamse jeugddienst trekt met een caravan en allerlei speelmateriaal door de gemeente en plant zich neer op allerlei pleintjes en in allerlei buurten. “Door onze aanwezigheid willen we mensen in de verschillende buurten samenbrengen”, zo vertelt Jochim Noels van de Hamse jeugddienst.

“Vaak merken we dat mensen weinig contact hebben met mekaar, zelfs in een landelijke gemeente als Ham. We hebben allerlei knutsel- en speelmateriaal mee en bieden de aanwezigen een gratis drankje aan.”