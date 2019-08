Vrijdag trekt Picknicken@ZomersineMAH naar Oostham

Ham - Nu vrijdag, 9 augustus staat de mobiele cinema opgesteld op het monumentenpark in Oostham. Haal dus je plaid en picknickmand maar uit de kast, bereid een lekker gerecht en geniet van een Vlaamse filmtopper. Want dit jaar wordt de zomercinema gekoppeld aan een leuke buurtontmoeting met picknick.

Iedereen is welkom vanaf 19.00 uur. De film start om 21.30 uur. In Oostham wordt de film ‘Beautiful Boy’ van Felix Van Groeningen gedraaid. Journalist David Sheff (Steve Carell) en zijn getalenteerde tienerzoon Nic (Timothée Chalamet) zijn twee handen op één buik. Wanneer David ontdekt dat Nic worstelt met een drugsverslaving, stort zijn wereld plots in. David besluit om alles in het werk te stellen om zijn zoon te begrijpen en te redden. 'Beautiful Boy' vertelt het waargebeurde verhaal van een onvoorwaardelijke liefde tussen een vader en zijn zoon.