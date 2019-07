Ham - Nog tot 31 augustus 2019 kan je deelnemen aan de zomerse zoektocht van ‘Schatten van Vlieg’ in de bibliotheek van Ham. In totaal verstopt Vlieg in Vlaanderen en Brussel ruim 300 schatkisten waarvan dit jaar ook eentje in Ham.

Reis je mee doorheen het werelds parcours en vind je de schatkist, dan krijg je een smaakboekje boordevol spelletjes en maak je kans op heerlijke prijzen. Iedereen tussen 5 en 12 jaar is welkom.