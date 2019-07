Vrijdag trekt Picknicken@ZomersineMAH naar Genebos

Ham - Nu vrijdag 26 juli staat de mobiele cinema opgesteld op het grasveld aan zaal Sint-Jan in Genebos. Haal dus je plaid en picknickmand maar uit de kast, bereid een lekker gerecht en geniet van een Vlaamse filmtopper. Want dit jaar wordt de zomercinema gekoppeld aan een leuke buurtontmoeting met picknick.

Iedereen is welkom vanaf 19.00 uur. De film start om 21.30 uur. In Genebos wordt de film Sprakeloos (Hilde Van Mieghem) gedraaid. De flamboyante moeder van de succesvolle schrijver Jan Meerman verliest haar spraakvermogen na een beroerte. Ze wordt hierdoor geraakt in de kern van haar wezen want als amateuractrice is spreken essentieel. De voormalige diva kan nu enkel nog brabbelen en kreten uitslaan. Door de moeilijkheden die de langzame aftakeling van zijn moeder met zich mee brengt, begint Jan zijn wereld en zijn literaire prioriteiten in vraag te stellen.