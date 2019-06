Panna Cup valt in de prijzen

Ham - Panna Cup Ham heeft de publieksprijs Matexi Award 2019 gewonnen voor het meest verbindende buurtinitiatief.

“Met een voetbalkooi trekken we van buurt tot buurt om mensen samen te brengen en contacten tussen buurtbewoners te stimuleren”, zo vertelt schepen Nico Engelen. “Op die manier doen we aan preventieve buurtversterking, versterken we de sociale cohesie en bevorderen we de integratie. De trekker van deze wijkbezoeken is de jeugddienst. In sommige wijken wordt alleen gevoetbald, in andere wijken worden nevenactiviteiten voorzien en wordt de buurt gestimuleerd om zelf de handen uit de mouwen te steken. Deze prijs is natuurlijk een mooie erkenning voor het werk van heel wat mensen.”