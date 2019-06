Ham - Voor de zesentwintigste keer organiseerde KWB Genendijk de KWB kinderloop. “Dit jaar mochten we een vijftigtal kinderen verwelkomen”, zo vertelt André Schraeyen van KWB Genendijk.

Er werd gelopen in verschillende reeksen. De kleinsten moesten natuurlijk maar een kleine afstand overbruggen, maar voor de groteren was het al echt zweten en zwoegen. Zij gingen natuurlijk tot op het bot om als eerste over die meet te geraken, want voor iedereen waren er mooie prijzen voorzien.