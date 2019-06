Gemeentebestuur promoot 'Eerste hulp - Rode Kruis' app

Ham - In het maandelijkse infoblad wil het Hamse gemeentebestuur de eerste hulp app van het Rode Kruis promoten. "Met deze app heb je vanaf nu altijd alle nuttige eerste hulptips op zak om basishulp te bieden bij vaak voorkomende situaties", zo vertelt schepen Stefanie Engelen.

De app vervangt de eerstehulp-lessen niet, maar stelt iedereen in staat om thuis zelf de basis van eerste hulp te leren of om in geval van nood op te zoeken wat er moet gebeuren. "Naast eerstehulpkennis biedt de app een handig overzicht van waar je het dichtstbijzijnde AED-toestel vindt", aldus nog Engelen. "Een tip die levens kan redden want dagelijks worden dertig Belgen getroffen door een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Wordt een slachtoffer onmiddellijk gereanimeerd en krijgt hij binnen de eerste 3 tot 5 minuten een stroomstoot toegediend met een AED, dan stijgt de overlevingskans met 50 tot 70%. Maar ook bij andere verwondingen, van banale tot erstige ongevallen, is het belangrijk snel en correct te reageren. Vandaar dat we als gemeente graag deze app willen promoten bij de Hamse bevolking."