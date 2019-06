Ham - De opvoedingswinkel West-Limburg richt opnieuw een maandelijkse zitdag in in Ham. De eerstvolgende zitdag vindt plaats in basisschool De Zevensprong, Schoolstraat 7 op woensdag 26 juni van 09.00 tot 11.30 uur. Een consultatie is gratis.

De opvoedingswinkel is er voor iedereen met vragen rond opvoeden van kinderen tussen 0 en 18 jaar. Ouders, plusouders, grootouders, … maar ook onthaalouders, leerkrachten, jeugdleiders, zijn van harte welkom.