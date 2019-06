Nomineer je sportkampioenen

Ham - Op vrijdag 22 november vanaf 19.00 uur worden de Hamse sportkampioenen in de kijker gezet tijdens een heus sportgala in De Zille. De sportdienst en de sportraad huldigen dan de sportfiguur, sportbelofte, sportclub en sportverdienste.

Elk lid van een Hamse sportclub of inwoner van de gemeente, die tussen augustus 2018 en juni 2019 een podiumplaats behaalde op een gewestelijk, provinciaal, Vlaams, nationaal of internationaal kampioenschap wordt gehuldigd. Bezorg de gegevens van de te huldigen personen of ploegen via het formulier op www.ham.be/kampioenenviering of mail de naam, discipline, titel en foto van je kampioen naar sportdienst@ham.be. Dit kan tot vrijdag 12 juli.

Later dit jaar kan je dan stemmen op jouw favoriete kampioen. Dit kan via een inschrijfstrook in het infoblad.