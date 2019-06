Bibliotheek zoekt vrijwilligers

Ham - De Hamse bib werkt met een leuk team vaste medewerkers en een groot aantal enthousiaste vrijwilligers. De bib is op zoek naar extra krachten voor heel diverse taken. Dat kan op structurele basis maar ook heel af en toe. Wie interesse heeft is op dinsdag 4 juni om 19.00 uur welkom op de infosessie.

De bib zoekt helpende handen die gemotiveerd zijn om op structurele basis mee te werken aan het opgeruimd en in goede conditie houden van haar collectie boeken. Het gaat bijvoorbeeld om het terug in de rekken zetten van teruggebrachte materialen, afvegen van dvd's, ordenen van boeken,...

Kiekeboek

Kiekeboek is een activiteit voor kleuters waarbij het voorlezen van mooie verhalen wordt gekoppeld aan een leuke, creatieve activiteit. Kiekeboek vindt 7 keer per jaar plaats op een zaterdagvoormiddag. Ook hier is de bib op zoek naar vrijwilligers die samen een activiteit uitwerken.

Heb je veel ideeën? Ben je creatief? Hou je van prentenboeken, voorlezen, knutselen, en/of spelletjes spelen? Help je graag kinderen met de praktische zaken? … Bij Kiekeboek is iedere hulp welkom, als voortrekker of als helper.

Ondersteunen activiteiten

Wil je graag sporadisch mee helpen? De bib organiseert jaarlijks een aantal activiteiten waarbij nog helpende handen welkom zijn. Dat kan gaan van een leesclub tot en met een groter evenement.

Of wil je mee nadenken over initiatieven om in de toekomst met leesbevorderende activiteiten naar de verschillende Hamse wijken te trekken, neem dan zeker contact op met de Hamse bieb.

Voor meer info kan je terecht bij anja.huybrechts@ham.be of 013 61 10 60.