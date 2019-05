Ham - Zondag 2 juni 2019 wordt de Drieprovinciënroute gereden. Tussen 8 en 15 uur kan je vertrekken in Ham, Tessenderlo, Laakdal, Meerhout, Beringen of Diest. Kies nog even de afstand van 35 of 63 kilometer en je bent klaar voor een gevarieerde fietstocht over mooie fietswegen.

Eens onderweg fiets je door de natuur en langs niet te missen trekpleisters. Op elke vertrekplaats is er animatie voorzien en kan je de tijd nemen om te genieten van een lekkere snack en drankje.

Fietsers kunnen tussen 8 en 15 uur inschrijven en vertrekken vanuit elke startplaats. De deelnameprijs bedraagt slechts euro. In ruil daarvoor ontvang je een inschrijvingskaart met bon die recht geeft op een lokaal gerecht in één van de vertrekpunten. Elke deelnemer is bovendien verzekerd via Bloso.

Er zijn 2 afstanden die je kan doen: de volledige tocht van 63 km of een verkorte lus van 35 km. Wie alle vertrekpunten passeert en daar een stempel haalt maakt kans op mooie prijzen. Vertrekken in Ham kan aan de sportterreinen van ’t Vlietje in de Sportlaan.