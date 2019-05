Hamse jongeren studeren samen

Ham - Vorig jaar is het samen studeren in Ham spontaan ontstaan vanuit de jongeren zelf. Dit gebeurde bijvoorbeeld op plaatsen zoals jeugdhuis de Stip. “Een leuk initiatief dat we zeker willen ondersteunen", zo vertelt schepen Nico Engelen.

Dit jaar ondersteunt de gemeente dan ook actief het samen studeren door extra plaatsen te creëren. "Verder voorzien we naast de ruimte en wifi ook water, koffie, thee en zelfs vers fruit voor onze studenten”, aldus nog Engelen. Samen studeren kan in de bibliotheek tijdens de openingsuren of in de Stip.