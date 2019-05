Heldenplein afgesloten voor kermisweekend Oostham

Ham - Van 23 t.e.m. 27 mei is het Heldenplein voor en naast de kerk afgesloten n.a.v. het groot kermisweekend van café 't Dorp. Er geldt een parkeerverbod. Tussen 25 mei 10.00 uur en 26 mei om 02.00 uur wordt ook de rijweg voor Café 't Dorp afgesloten voor alle verkeer.

De bussen van De Lijn zullen omrijden via de Torenlaan. De bushalte op het Heldenplein wordt verplaatst ter hoogte van restaurant Via Malta. Voor het overige verkeer wordt een omleiding voorzien.

Verkiezingen

Op zondag 26 mei is het verkiezingsdag. Het aantal parkeerplaatsen in Oostham is beperkt. Hou hier dan ook rekening mee als je in het Kristoffelheem moet gaan stemmen. Gebruik koning fiets of kom te voet en laat de auto thuis als het enigszins kan.