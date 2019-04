Zitdagen belastingaangifte 2019

Ham - Wil je hulp bij het invullen van je belastingaangifte,kom dan zeker naar één van de drie zitdagen van de belastingsdiensten in het gemeentehuis van Ham.

Er is een zitdag op woensdag 22 mei, woensdag 29 mei en donderdag 13 juni. Tussen 9.00 en 15.00 uur staan er drie deskundigen ter beschikking om je te helpen bij het invullen van je belastingaangifte. Aanmelden kan tot 14.30 uur. De aangifte gebeurt via het systeem van TAX on WEB.

Om alles vlot te laten verlopen, breng je zeker mee:

-de aangifte(n)

-de laatste aanslag (aanslagjaar 2018)

-alle inkomstenfiches (fiches van lonen, pensioenen, brugpensioen, werkloosheid,ziektevergoedingen,...)

-alle bewijzen voor aftrek (pensioensparen, leningen, levensverzekeringen, kinderopvang, giften, PWA, dienstencheques, energiebesparende uitgaven, enz...

Je kan je brief ook steeds laten invullen bij het belastingkantoor in Hasselt, Voorstraat 43, 3500 Hasselt. Dit kan van 09.00 tot 12.00 uur. In juni kan dit zelfs van 09.00 tot 15.00 uur.