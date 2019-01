Hulp nodig bij het sneeuwruimen?

Ham - Mensen die het moeilijk hebben om zelf het voetpad of de oprit sneeuwvrij te maken en wat hulp van een attente buur kunnen gebruiken, kunnen een affiche voor het raam hangen. Het dienstencentrum startte met een affichecampagne waarmee je buren hulp kunnen vragen voor het sneeuw- of ijsvrij maken van hun stoep of oprit.

Zie je een affiche bij de buren hangen, help een handje en veeg het voetpad van je buurman of -vrouw mee schoon. Via dit initiatief worden warme ontmoetingen aangemoedigd tijdens koude winterdagen.

Je kan de affiche afhalen in het dienstencentrum of downloaden via www.ham.be.