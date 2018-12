Laat vuurwerk je feest niet verknallen

Ham - Tijdens de nieuwjaarsnacht wordt er traditioneel heel wat vuurwerk afgestoken. Denk eraan dat je hiervoor steeds een vergunning nodig hebt. Deze vraag je aan bij het VrijeTijdsPunt en wordt uiteindelijk afgeleverd door de burgemeester.

Vorig jaar ontvingen we bovendien heel wat klachten over vuurwerk dat buiten de nieuwjaarsnacht werd afgestoken. Ook hiervoor is een vergunning noodzakelijk. Het politiereglement op geluidshinder is van toepassing. De politie houdt toezicht. Beschik je niet over een toelating, wordt er proces verbaal opgesteld en riskeer je een GAS-boete.