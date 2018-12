Nieuwe bibliotheekwebsite via smartphone of tablet

Ham - Vanaf vandaag, 11 december, zit de website van de bib in een nieuw kleedje. Het wordt dé plek om alles over de bib, de boekencollectie en je eigen ontleningen te weten te komen, ook via je smartphone of tablet.

De ondersteuning van mobiele apparaten zoals smartphones en tablets is één van de belangrijkste vernieuwingen van de nieuwe site. Voortaan kan je snel en gemakkelijk via je eigen smartphone doorheen de catalogus bladeren. De integratie van ‘Mijn Bibliotheek’ met de bibwebsite laat ook toe om je eigen ontleningen en die van kinderen vlot online te beheren.

Slimme catalogus

Ook de catalogus zelf kreeg een belangrijke update. Zo kan je nu sneller zien of een werk al dan niet is uitgeleend. En ook reserveren wordt kinderspel. De vernieuwde zoekfunctie werkt zeer intuïtief en je kan de resultaten filteren naar je eigen noden en wensen.

Mijn Bibliotheek

Daarnaast werd Mijn Bibliotheek volledig geïntegreerd in de bibwebsite. Met deze tool kan je niet alleen je eigen ontleningen en reservaties beheren en verlengen. Je kan ook de lidkaarten van familieleden zoals je kinderen koppelen en snel een overzicht krijgen van alle bibliotheekmaterialen die je in huis hebt.

En dit zijn slechts enkelen van de nieuwigheden. Surf snel naar ham.bibliotheek.be en ontdek alle mogelijkheden.