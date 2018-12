Oude pastorie van Oostham wordt cultuurhuis

Ham - Op 23 december wordt het nieuwe mini-cultuurcentrum aan de oude pastorie van Oostham officieel in gebruik genomen. vzw Rigolettokoren zal instaan voor het beheer van het gebouw en ook voor de verhuur van de bijbehorende annex . Het is de bedoeling om er op regelmatige basis allerlei cultuurgebonden activiteiten te organiseren.

Een paar jaar geleden werd dan het idee geopperd om een cultuurhuis te maken van de oude pastorie. vzw Rigolettokoren was bereid om deze optie verder uit te werken. Het is de bedoeling om in het gebouw concerten, tentoonstellingen en allerlei culturele activiteiten te organiseren, ook in samenwerking met andere verenigingen. “We beschikken over een zolder die plaats biedt aan een honderd personen”, zo vertelt Bart Willems van vzw Rigolettokoren. “In dit mooie historische kader willen we op regelmatige basis aperitief- of kamerconcerten te organiseren. Ook kan de ruimte gebruikt worden voor tentoonstellingen en noem maar op.”

Opening

Op 23 december vindt de officiële opening plaats met een kerstmarkt met optredens en een lampionnentocht. “In de tuin van de oude pastorie worden allerlei kraampjes opgesteld”, aldus nog Willems. “We denken daarbij aan standjes van creatievellingen, van verenigingen, van zelfstandigen en noem maar op. Na het officiële gedeelte zal iedereen die dag een kijkje kunnen nemen in het gebouw terwijl er allerlei optredens zullen plaats vinden. Wie wil kan ook proeven van het programma dat we het eerste half jaar in ons cultuurhuis willen aanbieden. We werken het eerste halve jaar toe naar één datum in augustus. Dan willen we de eerste pastoriefeesten organiseren.”