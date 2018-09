20 jaar Hamse tennisclub

De Hamse tennisclub bestaat 20 jaar. “Destijds zijn we gestart met 3 buitenterreinen”, zo vertelt bestuurslid Rudy Beyens. “Ondertussen kunnen onze meer dan 600 leden beschikken over zes outdoor terreinen, vier indoor terreinen, een mini-veldje voor de kinderen en jongeren en een tennismuur.”

Dat het goed gaat met de Hamse tennisclub bewijst zeker de groei die de club doormaakte gedurende de twee decennia van haar bestaan. “En we willen verder groeien”, zo vertelt bestuurslid Willy De Boel. “We zouden er graag nog twee padel-terreinen bij hebben.” De Hamse tennisclub is immers continu aan het investeren in de club. Zo werden toiletten voor mensen met een beperking ingericht, de cafetaria werd vernieuwd, er kwamen automatische schuifdeuren en een koelcel,.... “Ook willen we een club zijn waar iedereen welkom is”, aldus nog Beyens. “Zo stellen we onze cafetaria en het aanpalende lokalen ook open voor andere verenigingen.”