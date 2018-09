De Meerval wint Schaal van Ham Ham Wesley Berrevoets

Wesley Berrevoets van De Meerval heeft opnieuw de visserswedstrijd De Schaal van Ham gewonnen.”Het was een spannende wedstrijd”, zo vertelt Juul Bijlemans van de organiserende club De Meerval. “Ook de wisselbeker was dit jaar voor De Meerval.” Er werd dit jaar wel opvallend minder vis gevangen, maar dat lieten de deelnemende vissers niet aan hun hart komen, want de sfeer was er zeker niet minder om. “In totaal waren we met 26 vissers die dit jaar streden om de Schaal van Ham”, aldus nog Bijlemans. “Ondertussen telt Ham nog twee vissersclubs, namelijk De Meerval en Vissersclub Tessenderlo Chemie Ham. Maar ook vrije vissers zijn altijd welkom op de jaarlijkse wedstrijd De Schaal van Ham”.