Zorgeloos (ver)huren

Wie met vragen zit over het verhuren van een woning kan terecht op een infomoment op dinsdag 16 oktober. Het Sociaal Verhuurkantoor kan immers heel wat van je vragen oplossen en kan je begeleiden.

Bovendien kan je via het Sociaal Verhuurkantoor premies krijgen als je je woning renoveert. Een huurwoning moet immers voldoen aan een aantal kwaliteitseisen: isolatie, dubbelglas, minimumoppervlakte, rookmelders,…

Het woonloket geeft je inzicht in de verplichte kwaliteitseisen. Het Sociaal Verhuurkantoor vertelt je meer over de beschikbare premies. Na afloop is er tijd voor vragen of kan je een afspraak maken bij het woonloket of het Sociaal Verhuurkantoor.

Dit infomoment vindt plaats op 16 oktober om 19.00 uur in dienstencentrum De Roerdomp.