Dit jaar zetten we onze kampioenen in the picture op vrijdag 23 november vanaf 19.00 uur tijdens een heus sportgala in De Zille. Wie dit jaar de sportkampioenen worden bepaal jij zelf. Breng je stem uit en win een hamBON van 20 euro.

Breng daarom 1 stem uit per categorie en breng het strookje dat je vindt in het infomagazine van oktober voor 3 november binnen op het gemeentehuis, vrijetijdspunt, sporthal ’t Vlietje, sporthal Kristoffelheem of het OCMW/dienstencentrum.