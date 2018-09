Haal nu je gratis huisdiersticker af

De Vlaamse overheid ontwikkelde een uniforme huisdiersticker voor noodgevallen. Zo’n sticker maakt in één oogopslag duidelijk welke dieren zich in een woning bevinden. Ook Ham tekende in op dit initiatief.

Wil jij ook zo’n gratis huisdiersticker, haal hem dan af aan het onthaal van het gemeentehuis. Jaarlijks worden heel wat huisdieren slachtoffer van een woningbrand, een CO2-vergiftiging of zelfs wateroverlast. Vaak omdat de brandweer onvoldoende zicht heeft op het aantal dieren dat aanwezig is in een woning.