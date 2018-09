Op zondag 16 september is het opnieuw Open Straatdag. Dit jaar wordt Oostham opnieuw het middelpunt van het evenement. De vier armen van het kruispunt worden mee opgenomen. Straatanimatie, drank – en eetkraampjes, muziek, jeugd-sport-mobiliteit- en werelddorp, Hamse handelaars en verenigingen blijven van de partij.

De Stationsstraat, Heldenplein, Torenlaan, Pompstraat en Olmensesteenweg (tot Slagveld) worden van 8.00 tot 22.00 uur afgesloten voor alle verkeer. Wie de auto toch nodig heeft, moet deze voor 8.00 uur buiten het traject parkeren. Naar aanleiding van Open Straatdag worden een aantal haltes van De Lijn niet bediend. Het gaat om de halte in de Stationsstraat en de Schoolstraat voor bus 302 en de haltes Allerheiligenberg, Heldenplein en Slagveld voor bus 170. De omleiding gaat van zuid naar noord langs de Allerheiligenberg, Heppensesteenweg en Kerkhofstraat en van west naar oost langs de O.L.-Vrouwstraat, Langven, Kerkhofstraat en Heppensesteenweg.

Open Straatdag kadert ook in de Week van de Mobiliteit. We streven er daarom naar om zoveel mogelijk bezoekers zonder auto naar het evenement te lokken. We voorzien een grote bewaakte fietsenstalling in de Schoolstraat. En wat meer is: Fietsen wordt beloond. Iedereen die met de fiets naar Open Straatdag komt, maakt kans op een mooie prijs.