Ham - Weet je niet meer goed hoe dat elektronisch stemmen weer juist gebeurt of is het de eerste keer dat je zelf mag stemmen, kom dan gerust even oefenen in het gemeentehuis. Van 10 september tot 5 oktober staat er een stemcomputer opgesteld waarop je naar hartenlust kan proberen tijdens de openingsuren. Het gemeentepersoneel helpt alvast een handje mocht er een probleem zijn.