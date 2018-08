Kiekeboek je mee?

Ham - Kiekeboek is een tof clubje voor kleuters van 3 tot 6 jaar. Kiekeboek koppelt de mooiste voorleesverhalen telkens aan een leuke, speelse, creatieve activiteit. Zeven keer komt de club van Kiekeboek bij elkaar. Je kan verschillende keren komen, maar ook als je slechts één keer komt, ben je welkom.

Kiekeboek is er voor kleuters, geboren in 2013, 2014 en 2015. Ze kunnen gratis deelnemen en er is ook een drankje is voorzien.

Inschrijven kan vanaf 17 september. Elk kind kan voor maximum 3 Kiekeboekactiviteiten inschrijven op www.ham.be/reserveren of in de bibliotheek. Wees er op tijd bij. Het aantal inschrijvingen is beperkt. Vanaf 1 oktober worden alle plaatsen die nog beschikbaar zijn weer opengesteld voor iedereen.