Ham - Na het succes van vorig jaar wordt opnieuw een Pop-Up Wereldwinkel georganiseerd in de bibliotheek in Ham. Op die manier wil FairTradeGemeente Ham bijdragen aan een waardig bestaan voor de kleine boer in het Zuiden en de duurzame producent in het Noorden. De Pop-Up winkel is geopend op 11 augustus van 9.00 tot 12.00 uur.