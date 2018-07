Ham - Een zwoele zomeravond en een prima film op een super locatie, dat is waar de zomersineMAH voor staat. Nu vrijdag 3 augustus kan je genieten van de film The Girl on the Train van op het terras van de Oude pastorie in Oostham.

Een gescheiden vrouw raakt betrokken bij de verdwijning van een vrouw die ze vanuit de trein observeert. Een film gebaseerd op het gelijknamige boek van Paula Hawkins. De film start om 21.30 uur.