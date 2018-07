Ham - Vanaf augustus kan je bij VrijeTijdsPunt in Ham ook terecht voor het huren van het Kristoffelheem in de Schoolstraat in Oostham.

De gemeente verhuurt dan ook nog De Zille in Kwaadmechelen, het Buurthuis in Genendijk, zaal Sint-Jan in Genebos en de Annex van de Oude Pastorie in Oostham. Alle info over tarieven en online reserveren kan via www.ham.be/reserveren of spring binnen bij het VrijeTijdsPunt in de bibliotheek.