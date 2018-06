Ham - De eerste haarden van processierupsen staken inmiddels de kop op. De afgelopen weken voerde een externe firma alvast preventieve behandelingen uit in de gemeente. Merk je toch nog een haard op, geef dit dan zeker door aan de groendienst van de gemeente Ham. Haarden op het openbaar domein worden gratis verwijderd.

De preventieve behandelingen gebeurden vooral op plaatsen op het openbaar domein zoals schoolomgevingen, speelpleintjes, fietspaden,…. Deze locaties werden vorig jaar ook al behandeld en aangevuld met plaatsen waar afgelopen jaar nieuwe haarden werden vastgesteld. Bedoeling is om uitroeiing tot stand te brengen.

Ontdek je toch een haard, dan kan je dit melden bij het gemeentebestuur (013 61 10 50 of thea.custers@ham.be). Afhankelijk van de locatie kan er dan worden ingegrepen. Haarden op openbaar domein, die hinderlijk zijn voor de bevolking worden verwijderd. Haarden op privé domein of op plaatsen waar weinig tot geen passage is, worden niet behandeld. Het is immers praktisch onmogelijk om elke haard aan te pakken. Bovendien gaat het hier om een tijdelijk natuurfenomeen waar we ons helaas ook voor een stuk aan moeten aanpassen.

Haarden op privé terrein

Inwoners die op privé terrein een haard vaststellen en deze willen laten behandelen, kunnen dit melden bij het gemeentebestuur. De gemeente regelt dan een interventie van een externe organisatie die de nesten uitbrandt. De melder draait wel zelf op voor de kosten van de tussenkomst.

Deze kosten bedragen 64,13 euro/uur voor werken die kunnen uitgevoerd worden vanaf de begane grond. Als een hoogtewerker moet worden ingezet bedragen de kosten 90,75 euro/uur. Facturatie gebeurt rechtstreeks aan de particulier afhankelijk van de duurtijd van de interventie.