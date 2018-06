Ham - Je plant een vakantie in binnen- of buitenland of je bent gewoon een langere periode van huis? Zorg er dan via enkele eenvoudige ingrepen voor dat je woning geen makkelijke prooi is voor inbrekers. Ook het vakantietoezicht door de politie is erg doeltreffend.

Het woningtoezicht moet minstens 7 dagen voor vertrek worden aangevraagd. Het aanvraagformulier kun je downloaden via www.ham.be/veiligheid. Je kunt je afwezigheidsmelding ook doen via de website www.police-on-web.be.

Info: politie Ham – 013/67.08.80 – pz.bht@police.belgium.eu