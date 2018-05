Het wordt FermWerm op 17 juni

Ham - Op zondag 17 juni kan je in en rond de Oude Pastorie in Oostham opnieuw op ontdekkingstocht van verhaal naar verhaal, langs poëtische voorstellingen en fantastisch schaduwspel. Iedereen is welkom vanaf 13.30 uur.

Cie Les Petits Délices – D’ici D’ailleurs

Weggaan…? Ja! … Maar hoe… Een voorstelling die diep raakt en plezant is. Visueel en zonder woorden. Over het kind op de vlucht, in ballingschap. Een marionet en een komediante. Een dolkomische ontmoeting van twee tegenovergestelde reizigers zonder ticket, maar die, om te ontsnappen aan de controle, dezelfde schuilplaats moeten delen. Een ontroerend verhaal, gebracht met humor en verfijning.

Che Cirque – Aide-Moi

Geïnspireerd op het straatleven van veel grote steden in Europa, USA en Zuid-Amerika vertelt deze voorstelling het verhaal van de ontmoeting tussen twee daklozen in een openbaar park.

Een voorstellig vol creatieve geluiden en muziek, maar evenzeer met dans, circus en een goede dosis humor.

Fabuloka - Contra

Een witte dame komt aanlopen met haar rolkoffer. Opeens komt er een zwarte hand tevoorschijn. Er ontstaat een mensfiguur. De dame heeft een schaduw gekregen. In een acrobatisch duet verliest de dame haar witte kledingstukken. Daaronder blijkt zij ook zwart te zijn. De twee figuren smelten samen tot een energiek schaduwwezen met acht ledematen. Zal de vrouw nog terugkeren uit de schaduwwereld?

Omnivolant - Nagetusch

Een vintage caravan verandert in een circus… ofwel in een romance van reizigers gecombineerd met de geur van suikerspin en koffie. Op dit ogenblik denkt iedereen nog dat de verkoopster van suikerspin en haar ietwat ongeraffineerde echtgenoot hun verroeste relatie alleen maar van de ene jaarbeurs naar de andere slepen. Maar dan ontstaat plots verrassend ontroerende acrobatische poëzie. Klassieke circuskunst, eenvoudig maar ook ongelooflijk inspirerend, wisselt af met stille momenten en korte onderbrekingen waarin het publiek zichzelf herontdekt… en terzelfdertijd een verrukkelijke koffie kan nemen.