Ham - De gemeentes Ham en Leopoldsburg organiseren in samenwerking met het Crisiscentrum van de FOD Binnenlandse Zaken een infosessie rond nucleair risico en wat te doen bij een nucleair ongeval. Ham en Leopoldsburg liggen immers in de noodplanningszone rond de nucleaire sites in Mol en Dessel.

Tijdens de infosessie bespreken we de mogelijke risico’s, de maatregelen die de overheid neemt, wat je zelf kunt ondernemen, het gebruik van jodiumtabletten,… Tevens komen er experts aan het woord van het FANC (Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle), het Crisiscentrum van de FOD Binnenlandse Zaken en de FOD Volksge­zondheid.

De infoavond vindt plaats op maandag 28 mei om 19.30 uur in de schouwburg van cc Leopoldsburg (Kastanjedreef 1). Vooraf inschrijven is niet nodig en de inkom is gratis. Meer info: www.nucleairrisico.be.