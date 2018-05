Zoutleeuw - Je goed voelen in je vel, werken in team, je grenzen verleggen. Dat stond allemaal op het programma tijdens de welzijnsdag in het Sint-Leonardusinstituut in Zoutleeuw.

De dag startte met een gezond ontbijt. Nadien kregen de eerstejaars uitleg over de studiekeuzemogelijkheden voor volgend jaar. In de namiddag mochten ze de handen zelf uit de mouwen steken tijdens verschillende workshops: teambuilding, yoga, rugschool, mediawijsheid, EHBO, sport, gezonde voeding, schoolmoestuin, enz...