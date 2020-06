Toontuin van Dina Deferme gaat zondag ‘coronaproof’ terug open

Hasselt - Zondag gaat de toontuin van tuinarchitecte Dina Deferme in de Beuzestraat in Stokrooie terug open voor het publiek. “Met een coronawandeling”, lacht Dina. “We hebben echt alle maatregelen getroffen die nodig zijn om de mensen op een correcte manier te laten genieten van de tuin. We hebben er echt wekenlang keihard in gewerkt alsof we elk moment open konden. Een andere optie was er gewoon niet. Door het enorm mooie weer, groeiden de planten soms te snel, waardoor we links en rechts zelfs al wat bijgesnoeid hebben, maar het resultaat mag er zeker zijn. De borders zijn piccobello, wie passeert zal zeker de tijd krijgen om in alle rust te kunnen genieten.” De tuin van Dina is de komende 3 maanden elke zondag open tussen 13.00 en 18.00 uur. Op andere dagen kunnen groepsbezoeken op afspraak. Dirk JACOBS Foto’s: RR