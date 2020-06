Diepenbeekse markt maakt beetje plaats voor horeca

Diepenbeek - Het Diepenbeekse schepencollege heeft het licht op groen gezet om de horecazaken die de mogelijkheid hebben, gratis extra ruimte van het openbaar domein ter beschikking te stellen. “De ondernemers moeten wel zelf een aanvraag indienen bij de gemeente over hoeveel ruimte ze nodig hebben en uitleggen hoe zij de uitbreiding concreet zien”, legt schepen Peter Prevot (CD&V) uit. “Momenteel zijn er drie aanvragen binnen. Op het Marktplein zullen een vijftiental parkeerplaatsen opgeofferd worden. De markt, die op maandagvoormiddag doorgaat, zal daarom gedeeltelijk verhuizen naar de weg tussen bakkerij Eymael en de bibliotheek. Op die manier hoeft de horeca niet telkens de terrassen te verplaatsen voor de komst van de marktkramers. Maar ook andere locaties kunnen een aanvraag indienen, want dit aanbod blijft zeker niet beperkt tot het centrum. Er is maar één regel: alles moet wel aangevraagd worden.” Omdat de korte voorbereidingsperiode erg kort is, zullen de aanpassingen op het Marktplein pas doorgevoerd worden, komende maandag na afloop van de wekelijkse markt. Die zal du nog één keer op de gebruikelijke manier verlopen. Dirk JACOBS