Hasseltse horeca mag grote terrassen bouwen

Hasselt - Met vijf maatregelen wil Hasselt de ruim 275 horecazaken in de stad een stevige por in de rug geven wanneer de heropening er aankomt. “Hasselt is een bruisende horecastad. Uiteraard willen we dat zo houden”, zegt burgemeester Steven Vandeput (N-VA). Opmerkelijk is dat de horecazaken die plaats hebben, hun terras, 4 maanden lang, flink kunnen uitbreiden. Op de Grote Markt is alvast een aanzet gegeven.

20 grote zonneparasols die telkens in clusters van 4 staan opgesteld. Zo zal de horeca op de Grote Markt, wanneer het weer mag, haar klanten kunnen verwelkomen onder de Valse Christusdoorn die midden op het plein staat. Daarmee worden de terrassen die tegen de gebouwen aan geplaatst worden, voor altijd uitgebreid tijdens de zomermaanden. Maar wellicht komen daar straks nog meer stoelen bij.

“We geven de Hasseltse horeca een symbolische ‘high five’. Nu de heropstart nadert gaan we de horeca helpen om, in het kader van de veilige afstand, de uitbreiding van hun terrasruimte aan te vragen. Dat kunnen ze via een eenvoudige digitale toepassing”, zegt schepen Rik Dehollogne (N-VA). “Zolang die uitbreiding geen hinder vormt voor andere passanten en voor de hulpdiensten, kan het. Op die manier worden alle Hasseltse straten en pleinen horecaplekken waar de Hasseltse uitbaters, vlak bij hun zaak, hun producten kunnen aanbieden.”

“We creëren met de dienst mobiliteit ook afhaalstroken zodat onze horeca makkelijker bereikbaar werd”, zegt schepen Marc Schepers (sp.a). “In dat opzicht werd ook de werking van de beweegbare paaltjes aangepast door een vast zaterdagregime in te voeren. Daarmee maakten we meer plaats in de binnenstad en ondernemers die afhaaldiensten organiseerden kregen een kaart om de paaltjes naar beneden te halen.”

“Op de website www.shopinhasselt kan de Hasseltse horeca haar diensten aanbieden en ook de afschaffing van de terrasbelasting voor dit kalenderjaar is één van de vijf krachtige signalen naar de fel beproefde horeca. Tot slot vertrekt van zodra de nationale veiligheidsraad haar fiat geeft voor de opening van de horeca onze beloofde horecabon, waarbij elke Hasselaar een bon van 5 euro zal vinden, te spenderen in onze Hasseltse horecazaken”, legt burgemeester Vandeput de ‘Horeca High Five’ uit.

Dirk JACOBS



Foto: Dirk JACOBS