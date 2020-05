Jessa Ziekenhuis neemt ‘Kiss & Ride’ in gebruik

Hasselt - Vrijdag neemt het Jessa Ziekenhuis in Hasselt een Kiss & Ride in gebruik bij de hoofdingang. Die komt er omdat de hospitalisatie-activiteit sinds 18 mei terug is opgestart en het stilaan opnieuw drukker wordt. Dat vraagt om een nieuwe aanpak die ervoor zorgt dat de doorstroming van patiënten, en straks ook weer de bezoekers, gescheiden en veilig kan verlopen.

“Door de strenge hygiënemaatregelen aan de ingang van het ziekenhuis, ontstaat er soms een wachtrij”, legt Guy Goddefroy, facilitair directeur uit. “Dat is voor onze patiënten oncomfortabel. We hebben daarom een bijkomende overkapping geïnstalleerd zodat iedereen, ook bij slecht weer, droog staat of bij hitte, in de schaduw staat. Daardoor krijgt ook de zone voor de hoofdingang een nieuwe invulling. Om een vlotte doorstroming van patiënten te garanderen, wordt de zone voor de hoofdingang van campus Virga Jesse omgevormd tot een klassieke Kiss & Ride strook waarbij de toegang gratis is maar het parkeren er beperkt wordt tot maximaal 10 minuten. De zone is ook enkel bedoeld voor het afzetten en ophalen van minder mobiele personen.”

De parkeerplaatsen voor patiënten met een handicap die in die zone lagen, verhuizen naar de reguliere betalende bezoekersparking, enkele minuten verderop. “We kunnen op die manier het aantal parkeerplaatsen voor personen met een handicap niet alleen wat uitbreiden maar we kunnen ze ook breder maken”, zegt Goddefroy. “Omdat we geen onderscheid willen maken tussen de 3 campussen zal dit aangepast parkeerbeleid vanaf 2 juni van toepassing zijn voor al onze campussen.”

Dirk JACOBS