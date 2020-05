Ook Panos open op Quartier Bleu

Hasselt - Op Quartier Bleu geraken langzaam maar zeker alle geplande winkels open. Nadat eerder H&M al opende, heeft nu ook Panos de deuren geopend.

“Eindelijk”, lacht zaakvoerder Katrien Poozen. “En we kunnen niet op volle sterkte van start door de coronamaatregelen. Zo hebben we normaliter 48 zitplaatsen maar die blijven voorlopig nog dicht. Toch kunnen de klanten al van het volledige aanbod genieten, nu weliswaar nog om mee te nemen, van broodjes en patisserie, tot vers gebakken broden, wraps, salades, smoothies of een lekkere kop koffie. In coronatijden zullen we open zijn van 10 tot 18 uur maar zodra het mag en kan gaan we dagelijks open van 7 tot 18 uur. Alleen op zondagen blijven we dicht, tenzij er een winkelzondag is natuurlijk. We vliegen er echt met veel enthousiasme in.”

Dit weekend openen ook brillenzaak Pearle, Medi Market, Mano Schoenen en Planet Yoghurt de deuren.