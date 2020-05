Stad Hasselt belt 20.000 65-plussers op

Hasselt - Het departement ouderenzorg HOGEVIJF van OCMW Hasselt belt alle 65-plussers in de stad op, met de vraag hoe het met hen gaat. Dat zijn 23 procent van de Hasselaren of ongeveer een 20.000 Hasselaren.

“Ouderen vormen immers de risicogroep van deze coronapandemie en verdienen extra aandacht”, zegt schepen van De Hasselaar Lies Jans (N-VA). “Intussen komt het ‘normale’ leven langzaam maar zeker weer op gang, maar voor veel ouderen in onze stad is dat niet het geval. Ze kunnen of willen geen bezoek ontvangen, zijn angstig, minder goed te been, hebben minder sociale contacten, blijven zitten met vragen… Daarom hebben we besloten onze vaste werking ‘Belgezel’ uit te breiden. Normaal bellen we enkel de senioren op die zelf aangaven een regelmatig telefoontje te waarderen. Nu, in tijden van corona, bellen we alle 65-plussers op, zonder uitzondering en zonder dat ze zichzelf moeten opgeven hiervoor.”

Dat gebeurt op basis van een lijst van Hasseltse 65-plussers, die HOGEVIJF krijgt via de Dienst Burgerzaken. “Natuurlijk hebben we extra aandacht voor de meest kwetsbaren”, vertelt Kaat Kuipers, diensthoofd thuisdiensten en dienstencentra. “Daarom beginnen we onze belronde bij de oudste personen uit onze lijst, die ook een vaste telefoonlijn hebben. Neemt de senior niet op, dan proberen we het snel nog een keer opnieuw. De bedoeling is om zoveel mogelijk ouderen aan de lijn te krijgen. Tijdens een informeel gesprek polsen we naar het welbevinden van de senior, naar specifieke vragen of problemen. De medewerkers en vrijwilligers van de lokale dienstencentra kregen specifieke gesprekstips mee omdat niet alle gesprekken even luchtig zullen zijn. Denk maar ouderen die een dierbare verloren.”

“De belgezel zal hen een luisterend oor bieden en hopelijk wat troost en waar nodig psychosociale ondersteuning”, hoopt Lies Jans. “Komen er hulpvragen dan gaan we daarmee aan de slag of verwijzen we de senioren door naar andere professionele hulp- en dienstverlening of naar Hasselt Helpt, het vrijwilligersplatform dat de stad opzette in deze coronatijd.”

Dirk JACOBS