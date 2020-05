Hasselt biedt vanaf vrijdag toch stille studieruimte voor studenten

Hasselt - De Hasseltse jeugddienst organiseert vanaf vrijdag een Blokbar in De Serre. Daar kunnen maximaal 20 studenten terecht. Ze moeten wel inschrijven via de Facebookpagina van De Serre.

“Nu stille studeerruimtes weer mogen ingericht worden, kan dat”, zegt schepen van jeugd Habib El Ouakili (RoodGroen+). “Het komt geen moment te vroeg. De examenperiode staat voor de deur, de lockdown heeft zijn tol geëist. Het is een verademing voor studenten om samen te kunnen studeren maar wel zodanig dat de sociale afstand blijft gewaarborgd. We volgen de richtlijnen die Bataljong, een netwerk van experts op vlak van lokaal beleid voor kinderen en jongeren, uitschreef. We hanteren het principe 1 persoon per 10 vierkante meter als de student geen mondmasker draagt en 4 vierkante meter als de student er wel eentje draagt. De tafels plaatsen we zo dat er telkens 1,5 meter tussen zit. Daarnaast voorzien we handgel. Je reserveert per dag en houdt gedurende de dag dezelfde werkruimte. Bij start en na afloop van het studeren, poetst en ontsmet de student de eigen werkplek.”

“In De Serre hopen we vooral kwetsbare jongeren te ontvangen. Jongeren die thuis geen internet, eigen kamer of rust hebben. Hen willen we de kans bieden om gewoon te studeren en zich te focussen om dit schooljaar met een positieve noot af te sluiten.”

Blokbar@Home

Voor wie thuis wilt studeren, organiseert de stad Blokbar@Home. “Hier helpen we studenten met een Blokbar@Home-pakketje dat bestaat uit een cursusblok en markeerstiften plus een vers fruitpakketje, koffie en een uitnodiging voor onze digitale Blokbar waarin ze gezamenlijk online een koffiepauze houden en wij een ontspanningsmoment voorzien.”

Dirk JACOBS